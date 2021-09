Marseille l'odéon Bouches-du-Rhône, Marseille VÉRONIQUE l’odéon Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Pour son retour à l’Odéon, l’opérette la plus célèbre de Messager ne sera ni tout à fait la même ni tout à fait une autre qu’il y a cinq ans. La mise en scène d’Yves Coudray demeure, la majeure partie de la distribution change. Un an après Les P’tites Michu (1897), comédie copieusement applaudie aux Bouffes Parisiens, André Messager signe une nouvelle pièce pour la même scène, où l’action placée sous Louis-Philippe s’accompagne d’une musique fine et délicate. Profitant de sa dernière journée de liberté avant de faire la connaissance d’Hélène de Solanges, qu’il doit épouser pour éponger ses dettes, Florestan, vicomte de Valaincourt, pousse sans le savoir l’escarpolette de sa promise, déguisée en Véronique. De-ci de-là, les tubes s’enchaînent. OPÉRETTE EN 3 ACTES Livret de Albert VANLOO et Georges DUVAL Création à Paris, Théâtre des Bouffes Parisiens, le 10 décembre 1898 Dernière représentation au Théâtre de l’Odéon, le 5 févier 2017 Direction musicale Bruno MEMBREY Mise en scène Yves COUDRAY Véronique Charlotte BONNET Agathe Caroline GÉA Ermerance Simone BURLES Florestan Frédéric CORNILLE Coquenard Philippe FARGUES Loustot Yves COUDRAY Séraphin Jean-Christophe BORN Orchestre de l’Odéon Chœur Phocéen

De 16,00€ à 31,00€

l'odéon 162 La Canebière, 13001 Marseille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-19T14:30:00 2022-02-19T17:00:00;2022-02-20T14:30:00 2022-02-20T17:00:00

