Véronique Gens Théâtre du Capitole Toulouse

Véronique Gens La Voix humaine de Francis Poulenc Mercredi 26 février 2025, 20h00 Théâtre du Capitole Tarif unique 20€

Cocteau, en un bouleversant monologue dramatique, avait imaginé de capter les tourments d’une rupture amoureuse au téléphone : pendue au combiné, une femme dont l’existence ne tient plus – littéralement – qu’à un fil, traverse les affres de l’abandon : les suppliques, les fragiles espérances et, finalement, le plus douloureux désespoir. Sur ce texte admirable, Poulenc compose une véritable tragédie lyrique pour voix seule, une voix simplement humaine au comble de la solitude. La grande soprano française Véronique Gens incarne le chef-d’oeuvre de Poulenc avec tout l’art qui la caractérise : une maîtrise accomplie de la déclamation, un sens profond de la poésie et un chant d’une incomparable émotion.

Théâtre du Capitole Place du Capitole, 31000 Toulouse, France

Véronique Gens © Franck Juery