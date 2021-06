Véronique Gallo : femme de vie Espace Nelson Mandela, 22 octobre 2021-22 octobre 2021, La Chapelle-d'Armentières.

Véronique Gallo : femme de vie

Espace Nelson Mandela, le vendredi 22 octobre à 20:30

Après plus de 250 dates en Belgique, en France et en Suisse, après plusieurs mois à guichet fermé à Paris, 4 Forum de Liège, 1 Casino de Paris, 2 Cirque Royal à Bruxelles, Véronique Gallo revient avec un nouvel opus ! Dans une vie de femme, vient un moment où l’équilibre tant attendu semble enfin atteint et on peut se réjouir d’avoir toute la panoplie de nos rêves de jeunes filles et de maîtriser globalement tous les soubresauts liés à la maternité… Et pourtant… Tout à coup, le corps lance de drôles de signaux, l’ennui et le ras-le-bol s’installent et le véritable questionnement surgit… Peut-être est-il temps de nous interroger sur notre place de femme dans une société qui nous fait si souvent avaler des couleuvres, sur nos véritables attentes et sur ce que l’on va transmettre à nos propres enfants ? Et si, en analysant avec rire et émotion la situation de la femme dans le monde depuis la nuit des temps, on comprenait que, malgré le combat de nos propres mères et de toutes les femmes avant nous, il est temps de nous retrousser les manches, d’être chacune pleinement responsable de notre propre bonheur et de conquérir notre propre liberté ?

10€

Après plus de 250 dates en Belgique, en France et en Suisse, après plusieurs mois à guichet fermé à Paris, 4 Forum de Liège, 1 Casino de Paris, 2 Cirque Royal, elle revient avec un nouvel opus !

Espace Nelson Mandela 331 route nationale 59930 La Chapelle d’Armentières La Chapelle-d’Armentières Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-22T20:30:00 2021-10-22T22:30:00