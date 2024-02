Véronique Gallo Femme de Vie Gare du Midi Biarritz, mardi 11 février 2025.

Véronique Gallo Femme de Vie Gare du Midi Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Après le succès de vie de mère et plus de 300 dates de tournée, la comédienne et humoriste belge revient avec son nouveau spectacle femme de vie .

Véronique Gallo décortique avec humour et émotion, la quarantaine au féminin ! La charge mentale, les enfants qui grandissent, les parents qui vieillissent, la peau qui se relâche, les bouffées de chaleur, la perfection qu’on s’impose, la pression d’être en couple, l’image que l’on a de soi, les injections au botox…

Sans complexe, Véronique Gallo nous interroge… Et si la nature apportait une réponse aux questions incessantes que l’on se pose ? .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2025-02-11 20:30:00

fin : 2025-02-11

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

