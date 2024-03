Véronique Gallo ESPACE DOLLFUS NOACK Sausheim, dimanche 23 mars 2025.

APRÈS LE SUCCÈS DE « VIE DE MÈRE » ET PLUS DE 300 DATES DE TOURNEE, LA COMÉDIENNE ETHUMORISTE BELGE REVIENT AVEC SON NOUVEAU SPECTACLE « FEMME DE VIE ».Véronique Gallo décortique avec humour et émotion, la quarantaine au féminin ! La charge mentale, les enfantsqui grandissent, les parents qui vieillissent, la peau qui se relâche, les bouffées de chaleur, la perfection qu’ons’impose, la pression d’être en couple, l’image que l’on a de soi, les injections au Botox…Sans complexe, Véronique Gallo nous interroge… Et si la Nature apportait une réponse aux questionsincessantes que l’on se pose ?Artiste : Véronique GalloMetteur en scène : Amandine Letawe, Jean Lambert

Tarif : 29.00 – 44.00 euros.

Début : 2025-03-23 à 17:00

ESPACE DOLLFUS NOACK 20A rue Jean de la Fontaine 68390 Sausheim 68