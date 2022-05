Véronique Fanti – Promenade Joigny, 2 juillet 2022, Joigny.

Véronique Fanti – Promenade Espace ABI 49 Rue Gabriel Cortel Joigny

2022-07-02 15:00:00 – 2022-07-31 19:00:00 Espace ABI 49 Rue Gabriel Cortel

Joigny Yonne Joigny Yonne

Peindre les arbres et les paysages c’est pour moi une promenade intérieure. La peinture c’est laisser la main se souvenir de ce que l’œil a vu et poser son émotion par la superposition des couleurs. C’est par le médium de la couleur que je me livre tout en laissant les visiteurs se promener dans mes peintures et y voir leur propre promenade.

com@art-abi.fr

Peindre les arbres et les paysages c’est pour moi une promenade intérieure. La peinture c’est laisser la main se souvenir de ce que l’œil a vu et poser son émotion par la superposition des couleurs. C’est par le médium de la couleur que je me livre tout en laissant les visiteurs se promener dans mes peintures et y voir leur propre promenade.

Espace ABI 49 Rue Gabriel Cortel Joigny

dernière mise à jour : 2022-05-12 par