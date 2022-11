Ateliers de papier mâché Véronique Chambeau Cambremer Catégories d’évènement: Calvados

Pour fêter un anniversaire, pour célébrer un départ à la retraite … Pour (se) faire plaisir : pour vous, pour elle, pour lui, en solo, en duo, à plusieurs …

Pour marquer un événement , pour souder un groupe ou encore pour remercier …

Pour (se) faire plaisir, tout simplement : pour vous, pour elle, pour lui, en solo, en duo, à plusieurs …

Offrez(vous) du temps et pensez à un atelier de papier mâché ! ! Instants de complicité, nouvelles rencontres ou prétexte à se retrouver, les heures passées au coeur d’un atelier sont riches d’enseignement et source de bien-être. Ils apportent la découverte ou l’exploration d’un savoir-faire et permettent de renouer avec l’échange et le partage. A partir d’un atelier d’une durée de 3 heures, choisissez un ou plusieurs ateliers. Plusieurs formules proposées pour des ateliers » à la demande » et sur mesure ! Renseignements complémentaires :

veronique.chambeau@gmail.com ou 06 76 78 59 55 (laissez un message et vos coordonnées)

Réglable par chèque, espèces, CB, virement bancaire ou paiement en ligne avec un lien unique.

