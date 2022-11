» Ca me botte ! » : stage de papier mâché Véronique Chambeau Cambremer Catégories d’évènement: Calvados

Cambremer

» Ca me botte ! » : stage de papier mâché

21 novembre – 7 décembre

Entre le 21 novembre et le 11 décembre 2022 : prenez rendez-vous pour réaliser une déco de Noël ✨SUR MESURE✨ à réaliser en 3 étapes.

Véronique Chambeau
14340 Cambremer
Cambremer

» Ca me botte ! » : atelier-stage de papier mâché

Entre le 21 novembre et le 11 décembre 2022 : prenez rendez-vous pour réaliser une déco ✨SUR MESURE✨ à réaliser en 3 étapes (= 3 ateliers) :

– Montage

– Assemblage

– Déco

» CA ME BOTTE ! » : une création originale en papier mâché pour un Noël personnalisé. A déposer au pied du sapin et à réinventer après les fêtes …

Pour débutants ou initiés. Pour ados-adultes. 4 personnes maximum par atelier.

Horaires : 10h-13h et 14h-17h

Le stage a une durée maximale de 9h réparties en fonction de votre planning. Vous êtes intéressé(e)s ? Parlons-en ! ??? Pour les détails complémentaires, contactez-moi (par mail de préférence) : veronique.chambeau@gmail.com

ou

Par téléphone : laissez-moi un message pour que je vous rappelle ⚠️ INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES

❗️ACCUEIL SUR RENDEZ-VOUS

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-21T14:00:00+01:00

2022-12-07T17:00:00+01:00 Véronique Chambeau

