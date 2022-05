Véronic Dicaire – Showgirl Tour

Véronic Dicaire – Showgirl Tour, 24 novembre 2022, . Véronic Dicaire – Showgirl Tour

2022-11-24 – 2022-11-24 20:00:00 20:00:00 EUR 45 68 Encensée par la critique pour ses deux derniers shows, Véronic DiCaire a su charmer le public et même le rendre accro ! +33 892 68 36 22 dernière mise à jour : 2020-12-21 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville