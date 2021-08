Foulayronnes Moulin de Talive Foulayronnes, Lot-et-Garonne Vérone intime, à la découverte des paysages et du patrimoine Moulin de Talive Foulayronnes Catégories d’évènement: Foulayronnes

### Randonnée commentée à la découverte des paysages et du patrimoine avec le CEDP47, ponctuée des oeuvres réalisées par les jeunes de la commune, accompagnés de l’artiste Christophe Lustri. Randonnée de 5,3 km avec temps d’arrêts commentés et créations artistiques. Chemin faisant, les jeunes partageront leur appropriation du patrimoine sur le parcours.

Gratuit. Limité à 49 participants.

