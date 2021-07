Le Mans Les Subsistances Le Mans, Sarthe Véro, 1ère Reine d’Angleterre – Les 26000 couverts Les Subsistances Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

Véro, 1ère Reine d’Angleterre – Les 26000 couverts Les Subsistances, 16 septembre 2021-16 septembre 2021, Le Mans. Véro, 1ère Reine d’Angleterre – Les 26000 couverts

du jeudi 16 septembre au samedi 18 septembre à Les Subsistances

Par quel miracle Véro, une jeune oie blanche, réussira-t-elle à accéder au trône de la perfide Albion ? Pour le savoir, venez assister à ce mélodrame plein de bruit et de fureur qui vous sera interprété par une famille de théâtre forain dont les membres sont aussi barjos et déjantés que leurs personnages…

Plein tarif : 10 euros / tarif réduit : 5 euros

Le faux du vrai Les Subsistances Rue de la Foucaudière, Le Mans Le Mans Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-16T20:00:00 2021-09-16T22:00:00;2021-09-17T20:00:00 2021-09-17T22:00:00;2021-09-18T20:00:00 2021-09-18T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Les Subsistances Adresse Rue de la Foucaudière, Le Mans Ville Le Mans lieuville Les Subsistances Le Mans