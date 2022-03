VÉRO 1ÈRE REINE D’ANGLETERRE Ferrals-les-Corbières Ferrals-les-Corbières Catégories d’évènement: Aude

Ferrals-les-Corbières Aude Ferrals-les-Corbières “Véro 1ère Reine D’Angleterre” théâtre forain avec la Cie les 26000 couverts.

Durée spectacle 2h – tout public à partir de 10 ans. UNE SOIREE EXCEPTIONNELLE POUR CLÔTURER LA SAISON… venez faire la fête… foraine !

Ce soir, les célèbres « Mélodrames Stutman », une des dernières familles du théâtre forain, vous présentent leur plus grand succès : Véro 1ère, Reine

d’Angleterre. Il y aura des larmes, du sang, de la magie, des massacres et des merveilles. Frissons, stupeur et crises de rire garantis. Un vrai mélodrame. Attention, la direction ne rembourse pas les mauviettes !

D’un côté la pièce, de l’autre les coulisses… Quant aux 26000 couverts…

Avec Véro 1ère, Reine d’Angleterre, ils opèrent leur retour au théâtre de foire, à l’attraction ambulante, pour mieux reconstruire une famille imaginaire de saltimbanques itinérants et désuets… Les + :

– dès 19h : Food truck + bar.

– A partir de 16h et jusqu’à 20h, visitez le site SPI-K-TRI. (visite complète : 2h env.) billetterie@ccrlm.fr https://www.ccrlcm.fr/ Ferrals-les-Corbières

