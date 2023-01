VÉRO 1ÈRE, REINE D’ANGLETERRE Blagnac Blagnac Blagnac Catégories d’Évènement: Blagnac

VÉRO 1ÈRE, REINE D'ANGLETERRE
ODYSSUD – PARC D'ODYSSUD
4 Avenue du Parc
Blagnac
Haute-Garonne

2023-05-25

10 EUR



Haute-Garonne Blagnac 10 EUR Depuis leur scène de plein air, voici les célèbres « Mélodrames Stutman », une des dernières familles du théâtre forain, dans son plus grand succès : Véro 1ère, Reine d’Angleterre. L’extraordinaire destin de Véronique, qui n’osait se rêver gérante de Franprix, et finit pourtant Reine d’Angleterre ! Une fable aussi morale que perverse. Compagnie 26 000 couverts.

Du théâtre forain foutraque et déjanté : il y aura des larmes, du sang, de la magie et des merveilles… Frissons, stupeur et crises de rires garantis !

