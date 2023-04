RANDO-MOSELLE – CIRCUIT DES FESTENS FORT WAGNER, 27 mai 2023, Verny.

Dans le cadre du festival Rando-Moselle 2023, le Fort Wagner vous propose une randonnée en boucle autour de Verny pour découvrir les vestiges militaires du bois de l’Hôpital ainsi que sa composante visitable, le fort Wagner.

Accueil café à 8h45, départ à 9h.

15,8 km à parcourir, durant environ 3h30. Difficulté moyenne.

Repas tiré du sac après la randonnée dans une salle chauffée puis visite du Fort à 14h30 (durée 2h30).

Sur réservation et groupe limité de 8 à 15 personnes.. Tout public

Samedi 2023-05-27 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-27 17:00:00. 8 EUR.

Verny 57420 Moselle Grand Est



Within the framework of the festival Rando-Moselle 2023, the Fort Wagner proposes you a hike in loop around Verny to discover the military vestiges of the wood of the Hospital as well as its visitable component, the fort Wagner.

Coffee welcome at 8:45 am, departure at 9 am.

15.8 km to cover, lasting about 3h30. Medium difficulty.

After the hike, you will have a sack lunch in a heated room and then visit the fort at 2:30 pm (duration: 2.5 hours).

On reservation and limited group of 8 to 15 persons.

En el marco del festival Rando-Moselle 2023, Fort Wagner propone un paseo circular por Verny para descubrir los vestigios militares del Bois de l’Hôpital y su componente visitable, Fort Wagner.

Café de bienvenida a las 8.45 h, salida a las 9 h.

recorrido de 15,8 km, con una duración aproximada de 3,5 horas. Dificultad media.

Después de la caminata, comida para llevar en una sala climatizada, seguida de una visita al fuerte a las 14h30 (duración 2,5 horas).

Con reserva y grupo limitado de 8 a 15 personas.

Im Rahmen des Festivals Rando-Moselle 2023 bietet Ihnen das Fort Wagner eine Rundwanderung um Verny an, bei der Sie die militärischen Überreste des Bois de l’Hôpital sowie seinen besuchbaren Bestandteil, das Fort Wagner, entdecken können.

Kaffeeempfang um 8:45 Uhr, Abfahrt um 9:00 Uhr.

15,8 km zu bewältigen, während ca. 3,5 Stunden. Schwierigkeitsgrad: mittelschwer.

Essen aus dem Rucksack nach der Wanderung in einem beheizten Raum, dann Besichtigung des Forts um 14:30 Uhr (Dauer 2,5 Stunden).

Auf Reservierung und begrenzte Gruppe von 8 bis 15 Personen.

