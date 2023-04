Exposition Playmobil® au Château de Jallanges Lieu dit Jallanges, 18 mai 2023, Vernou-sur-Brenne.

Le château de Jallanges organise une nouvelle exposition Playmobil ! Tout en visitant le château, vous aurez également accès à de fantastiques maquettes réalisées avec des milliers de figurines Playmobil..

2023-05-18 à ; fin : 2023-05-21 18:00:00. 6.5 EUR.

Lieu dit Jallanges

Vernou-sur-Brenne 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



A very fun experience to live in the Château de Jallanges with the Playmobil toy exhibition.

El castillo de Jallanges organiza una nueva exposición de Playmobil Mientras visitas el castillo, también tendrás acceso a fantásticas maquetas realizadas con miles de figuras Playmobil.

Das Schloss von Jallanges organisiert eine neue Playmobil-Ausstellung! Während Sie das Schloss besichtigen, haben Sie auch Zugang zu fantastischen Modellen, die aus Tausenden von Playmobilfiguren hergestellt wurden.

