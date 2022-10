Visite de chantiers exemplaires Vernosc-lès-Anonnay Vernosc-lès-Annonay Catégories d’évènement: Ardèche

Chaussures fermées obligatoires; casques de chantiers fournis

04 75 64 36 04 Le CAUE de l’Ardèche invite élus et techniciens des collectivités à visiter le chantier de la cantine scolaire de Vernosc-lès-Annonay, une construction bois inspirante adossée à la rénovation de la salle d’animation du Fraisse.

Venez découvrir, pendant le chantier, le levage de l’ossature bois et la manière dont la maîtrise d’ouvrage et le CAUE ont réfléchi ce projet en amont. Le témoignage des élus sera également l’occasion de décrypter ce qui a motivé la démarche d’implantation de cet équipement dans le centre-bourg. L’équipe de Fabriques (architectes et paysagistes) présentera la manière dont elle a traduit en construction les exigences de la commune de Vernosc-lès-Annonay.

