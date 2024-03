Vernon mobilisé pour les droits des femmes Vernon, mardi 27 février 2024.

À l’occasion de la Journée internationale des Droits des Femmes 2024, Vernon s’engage à agir sur cet enjeu sociétal en organisant une journée dédiée en faveur de l’émancipation, de l’égalité des droits femmes-hommes et de la lutte contre les violences faites aux femmes avec un programme riche, varié et gratuit.

Le 8 mars est une journée de rassemblements à travers le monde et l’occasion de faire un bilan sur la situation des femmes. Traditionnellement les groupes et associations de femmes militantes préparent des événements pour fêter les victoires et les acquis, faire entendre leurs revendications et améliorer la situation des femmes. C’est ainsi le moment de sensibiliser chacun en faveur des droits des femmes.

Cette année encore, la Ville de Vernon s’engage, à travers l’ensemble de sa politique, à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et à faire ainsi avancer les droits des femmes.

Un programme riche, varié et entièrement gratuit !

* Exposition

Du 27 février au 11 mars, l’association Les Femmes d’Ici et d’Ailleurs présentera une exposition intitulée Lutte des femmes et progrès pour tous sur la Place Barette. Cette exposition mettra à l’honneur les luttes des femmes et les progrès résultant de leurs combats, de 1848 (suffrage universel masculin) à nos jours.

D’Hubertine Auclert, en passant par Louise Weiss, Simone de Beauvoir, Simone Veil et les associations féministes actuelles, elle présentera ainsi les dates clés de l’évolution vers plus d’égalité entre les femmes et les hommes accompagnées d’illustrations ou de photographies d’époque…

* Village des droits

Rendez-vous dans la salle Vikings de l’Espace Philippe-Auguste le samedi 9 mars prochain, de 14h à 18h, pour un temps d’information et d’échange à destination du grand public.

La tenue de ce village est une occasion de mettre en relation les Vernonnaises et Vernonnais avec les associations qui œuvrent chaque jour sur le terrain, de les informer sur l’égalité femmes-hommes et sur la lutte contre les violences faites aux femmes.

Au programme de ce village :

Des stands d’associations UnitEure, LGBTQEure, Nous Toutes 27, SPN Basket et Escrime ;

La présence d’un juriste du Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) pour échanger sur les droits des femmes.

Fresque participative Une fresque participative éphémère sera réalisée dans le jardin des arts pendant le Village des droits . Les participants, petits et grands, seront invités à écrire un mot à la craie, inspiré par la Journée des Droits des Femmes, créant ainsi une œuvre collective et symbolique.

Récolte de produits menstruels La ville, en partenariat avec l’association Règles Élémentaires mène une opération de collecte de produits menstruels. Créée en 2015, cette association française lutte contre la précarité menstruelle et le tabou des règles. Des kits de collecte seront installés pendant le Village des droits, l’association assurera ensuite la redistribution via ses associations partenaires à travers le territoire français.

Cette opération permet de répondre à plusieurs objectifs obtenir la gratuité des protections pour toutes les personnes qui en ont besoin, sensibiliser un maximum de personnes au sujet des règles, alerter l’opinion publique et politique et changer les mentalités. À la suite de cette opération, la ville souhaite poursuivre cette démarche avec la mise en place de kits de collecte de façon pérenne dans les services de la ville.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-27

fin : 2024-03-11

Centre-ville

Vernon 27200 Eure Normandie

L’événement Vernon mobilisé pour les droits des femmes Vernon a été mis à jour le 2024-02-28 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération