La dimension contemporaine des collections du musée sera à l’honneur à travers des présentations de photographies dans le jardin et dans le hall du musée. D’autre part, deux installations de Vernon Ah Kee et Youmna Saba seront également présentées. Vernon Ah Kee, artiste australien, fusionne l’histoire et le langage de la colonisation avec les questions politiques contemporaines.

Youmna Saba, musicienne et musicologie libanaise, concentre ses recherches sur la dimensions musicale de la lange arabe. Guddir Guddir : Installations réalisées par Vernon Ah Kee. Filmé dans la région de Kimberly, Guddir Guddir est une alerte, celle de l'oiseau guwayi qui appelle lorsque la marée tourne. Manquer l'appel, c'est se noyer. Cette vidéo examine l'héritage de l'histoire australienne pour les populations aborigènes du nord-ouest. La Réserve des non-dits : Projet de la musicienne, compositrice et musicologue Youmna Saba. Le projet fera entendre les micros-sons à l'œuvre dans la tour des instruments de musique, réserve visible qui, sous forme d'une tour de verre, traverse les espaces du musée.

