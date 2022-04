Vernissages Gaëlle Foray et Sarah Ritter Centre d’art contemporain de Lacoux Plateau d'Hauteville Catégories d’évènement: Ain

Centre d'art contemporain de Lacoux, le samedi 16 avril à 15:00

Venez découvrir le magnifique hameau de Lacoux et son Centre d’art contemporain situés au coeur du Haut Bugey. Créé au sein de l’ancienne école mairie par Fred Deux et Cécile Reims, cela fait plus de 50 ans que le Cacl est un lieu de référence de l’art contemporain. Des livrets, une vidéo et un membre de notre équipe seront à votre disposition pour vous parler de l’univers des artistes exposé.es. Le Cacl dispose d’un très joli café jardin qui vous permettra de prolonger votre visite. Les grands tirages photographiques de l’artiste Sarah Ritter “A l’ombre de la terre” seront visibles toute la saison. Jusqu’au 10 juillet le Cacl exposera les installations et sculptures de Gaëlle Foray “Elevés. sous la mer”. A partir du 24 juillet Yann Rocher présentera “Moi cristal” un ensemble d’oeuvres plastiques et architecturales retraçant une enquête sur la transparence.

Centre d'art contemporain de Lacoux lacoux 01110 Plateau d'Hauteville Hauteville-Lompnes

