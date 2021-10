Toulouse Centre culturel Alban-Minville Haute-Garonne, Toulouse Vernissage : Yâtrâ Centre culturel Alban-Minville Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Vernissage : Yâtrâ Centre culturel Alban-Minville, 9 décembre 2021, Toulouse. Vernissage : Yâtrâ

Centre culturel Alban-Minville, le jeudi 9 décembre à 00:00

Vernissage ———- **Françoise Figus** « Je dessine depuis mon enfance, j’ai appris avec la BD. Cette exposition permet dans un même espace, de joindre l’art pictural à l’expression écrite. Issue de mon livre d’artiste, elle associe la correspondance, voyages épistolaires, d’un homme à une femme, à mes propres dessins. L’arbre y est ma principale source d’inspiration. Au gré de ses multiples interprétations, il y est par ses racines profondes, un rappel à la vie de ces lettres d’antan. » Françoise Figus **Lecture de fragments épistolaires.**

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Centre culturel Alban-Minville 1 Place Martin Luther King, 31100 Toulouse, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-09T00:00:00 2021-12-09T23:59:00

