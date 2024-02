VERNISSAGE VIRGINIE FECHE Lodève, jeudi 15 février 2024.

Le travail le plus abouti qu’elle vous présente ici lui tient particulièrement à cœur. Il résulte de plusieurs années de photographies et de montages qu’elle nomme ses Natures mortes humanisées .

Dans la région Occitanie depuis une vingtaine d’année, Virginie Feche est d’origine Lyonnaise. Après des études artistiques à l’Ecole des Beaux-Arts et à la Faculté d’histoire de l’Art, elle se forme à l’infographie. Dessinant et peignant, elle est passionnée de photographie. L’arrivée du numérique lui offre de nouvelles possibilités autant dans la retranscription d’un ressenti que d’un instant. Tout d’abord attirée par les paysages, sa perspective évolue vers un univers plus graphique et coloré où l’urbain devient son terrain de jeu ! L’humain et le vivant la fascinent tout autant, elle aime immortaliser des instants pris sur le vif. Le travail le plus abouti qu’elle vous présente ici lui tient particulièrement à cœur. Il résulte de plusieurs années de photographies et de montages qu’elle nomme ses Natures mortes humanisées . Un univers esthétique et dérangeant pour prendre conscience de l’absurdité de l’élevage intensif et de la surconsommation. Il est important pour elle que le travail qu’elle présente fasse réagir et questionne, tout en appréciant le côté esthétique et artistique. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15 18:30:00

fin : 2024-02-15 20:00:00

Square Georges Auric

Lodève 34700 Hérault Occitanie lamusebroc@gmail.com

