Vernissage venez découvrir nos nouveaux créateurs boutique des createurs 3 rue du martroi 45210 ferrieres en gatinais Ferrières-en-Gâtinais, samedi 10 février 2024.

Début : 2024-02-10 15:00

Fin : 2024-02-10 18:30

INVITATION !!! On vous invite avec joie et grand plaisir à la Boutique des Créateurs de Ferrières en Gâtinais ART ECETERA pour découvrir nos nouveaux créateurs Samedi 10 Février de 15h a 18h30 avec la présence de Sandrine Cuisse ,créatrice de bijoux,Leila Bdt céramiste Lætitia Rouchon jeune artiste dans la peinture .Venez découvrir l’univers de nos 10 créateurs autour d’un verre et d’une douceur.

