Vernissage • Valérie Mréjen Centre d’art contemporain, 3 mai 2022, Genève.

Vernissage • Valérie Mréjen

Centre d’art contemporain, le mardi 3 mai à 18:00

À l’occasion de la Biennale de la photographie PIPAS organisée par et pour les élèves et étudiant·e·x·s du canton de Genève – du primaire, secondaire I et secondaire II – le Centre est heureux d’accueillir une programmation d’évènements tous publics du 3 au 11 mai. Au Cinema Dynamo, le Centre présente une sélection de films de Valérie Mréjen. Des images tirées de catalogues de vente par correspondance, des cartes postales d’hôtel recueillies au fil des ans ou encore des photographies issues de collections publiques et privées constituent un fonds visuel à partir duquel l’artiste imagine des récits audiovisuels qui oscillent entre fiction, autobiographie et documentaire en tous genres. Durant l’été de l’année 2010, elle réalise deux films avec Bertrand Schefer dans le cadre d’une résidence à la Villa Kujoyama, Kyoto. Ces films sont présentés dans le Tamari Lab avec une série d’ouvrages de l’artiste. Dans le cadre de cette programmation, l’artiste proposera également une soirée de lectures de Cheese et d’extraits de Monsieur Rivière. Valérie Mréjen (*1969) vit et travaille à Paris. Dessinant une trajectoire résolument oblique entre littérature, cinéma et arts plastiques depuis la fin des années 1990, elle apparaît aujourd’hui comme l’une des figures les plus atypiques de la scène artistique contemporaine. Son travail s’articule autour de la vie quotidienne – elle filme des gens ordinaires et des éléments qui semblent en apparence banals – et révèle ainsi les malentendus, lieux communs, détails cruels ou burlesques dont la vie est pavée. Elle s’intéresse également au langage, à ses difficultés, et parfois même à son absence. Des éléments que l’on retrouve dans ses vidéos, performances ou romans, dont la sobriété recèle une richesse de sens et de sensibilité. PROJECTION EN BOUCLE MANUFRANCE 2006, 5′ HORS SAISON 2008, 2’ LEUR HISTOIRE 2014, 3’30’’ ASTHÉNIE VIOLENTE 2019, 7’ MON CHER FILS 2018, 5’27’’ L’ANNÉE PASSÉE 2015, 3’40’’ LA BAULE, CIEL D’ORAGE 2016, 2’30’’ AMNÉSIE PARFAITE, 2019, 5’20’’ SACRÉ CŒUR, 2015, 3’30’’ VRAIMENT? 2014, 5’ 1893-1969 2019, 4’30’’

CHF 0.-

Valérie Mréjen Au Cinema Dynamo et au Tamari Lab Vernissage le 3 Mai 2022 dès 18.00

Centre d’art contemporain Rue des Vieux-Grenadiers 10, 1205 Genève Genève



2022-05-03T18:00:00 2022-05-03T21:00:00