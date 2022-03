VERNISSAGE Touche de couleur Centre d’animation Soupetard Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Exposition ———- **Du lun. 23 mai au jeu. 30 juin** **Kristel Riethmuller** Exposition d’ateliers adultes et enfants d’arts plastiques du Centre culturel de quartier Soupetard animés par Kristel Riethmuller. Toute l’année, les élèves du cours d’arts plastiques de Soupetard ont découvert et expérimenté différentes techniques artistiques sur des supports variés. À l’occasion de cette exposition, découvrez le fruit de leur créativité. Culture Centre d’animation Soupetard 63 Chemin de Heredia, 31500 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

