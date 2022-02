Vernissage • The Puppet Show Centre d’art contemporain Genève Catégorie d’évènement: Genève

Vernissage • The Puppet Show Centre d’art contemporain, 4 mars 2022, Genève. Vernissage • The Puppet Show

Centre d’art contemporain, le vendredi 4 mars à 18:00

Faisant écho à la tradition bien connue des spectacles de marionnettes, l’exposition explore l’émergence de la présence de marionnettes dans l’art contemporain et présente un éventail de pratiques artistiques différentes, de la performance à la sculpture, en passant par la peinture. The Puppet Show présente des œuvres existantes ainsi que des œuvres commissionnées pour l’occasion, à découvrir dès le 4 mars prochain au Centre d’Art Contemporain Genève. À l’occasion du vernissage, un spectacle de marionnettes, performance réalisée par Nils Amadeus Lange, sera présenté à 18h30 et 19h. Réservez votre place ici: [https://my.weezevent.com/performance-nils-amadeus-lange-puppet-show](https://my.weezevent.com/performance-nils-amadeus-lange-puppet-show) De nombreux évènements autour de l’exposition sont organisés durant le weekend d’ouverture et artgenève. Plus d’informations sont disponibles sur le site du Centre. Plus d’informations sur l’exposition: [https://centre.ch/fr/exhibitions/the-puppet-show/](https://centre.ch/fr/exhibitions/the-puppet-show/) The Puppet Show est une exposition collective proposée par Mohamed Almusibli, qui réunit Jasmine Gregory, Nils Amadeus Lange, Reba Maybury, Denis Savary, Linda Semadeni, Ser Serpas et Latefa Wiersch. Centre d’art contemporain Rue des Vieux-Grenadiers 10, 1205 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-04T18:00:00 2022-03-04T21:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Centre d'art contemporain Adresse Rue des Vieux-Grenadiers 10, 1205 Genève Ville Genève lieuville Centre d'art contemporain Genève

Centre d'art contemporain Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/

Vernissage • The Puppet Show Centre d’art contemporain 2022-03-04 was last modified: by Vernissage • The Puppet Show Centre d’art contemporain Centre d'art contemporain 4 mars 2022 Centre d'art contemporain Genève genève

Genève