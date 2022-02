Vernissage : Terre et mer : l’art de peindre sur l’eau Centre d’animation Soupetard Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Performance artistique & rencontre avec l’artiste —————————————————- **Gözde Juliette Sutcu** Dans ses recherches personnelles, Gözde Juliette propose un regard nouveau sur une technique traditionnelle de peinture sur l’eau du Xe siècle et inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’Unesco en 2014 : l’Ebru (nuages en turc). Elle nous invite à un voyage onirique de l’éphémère à l’éternel, déposant des gouttes de pigments aux couleurs vives et aux mouvements souples à la surface lisse et tranquille de ses bassins. Les formes qu’elle peint sont changeantes, dynamiques, comme les nuages. Culture Centre d’animation Soupetard 63 Chemin de Heredia, 31500 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

