L'association Teranga sera présente dans L'Autre Bar à l'occasion d'un vernissage le vendredi 27 janvier à partir de 18h. Teranga est une association Cherbourgeoise qui soutient le développement de Somone, un grand village situé sur la côte du Sénégal. Leur devise "1€ = 2 agglos", a pour but de collecter des fonds afin de construire des salles de classes ainsi qu'un bâtiment utilisé par les femmes du village, d'installer des équipements sanitaires ou encore fournir du petit matériel médical pour un poste de santé. Au cours du vernissage, Teranga mettra en vente des œuvres d'artistes du Cotentin sous forme d'une vente aux enchères à l'aveugle, c'est-à-dire une enchère qui sera faite sous enveloppe du vendredi 27 janvier au vendredi 3 février. Tous les fonds seront reversés au village de la Somone dans le but d'aider à son développement. Les œuvres seront disponibles sous forme de catalogue : consultable à L'Autre Bar sur les horaires d'ouverture (9h30 – 17h30) ainsi que sur la page Facebook et le site de l'association de Teranga. Vous pourrez y retrouver toutes les informations nécessaires sur les œuvres : photo, type, dimensions, prix de base de l'œuvre. Le groupe "Et toi-même", un duo pop rock composé d'Evelyne et Philippe Corre, animera la soirée grâce à leurs reprises de chansons françaises (Gainsbourg, les Rita Mitsouko, …) et anglaises (Neil Young, XTC, Les Stones). Organisé par Teranga Cherbourg.

