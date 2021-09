Toulouse Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge Haute-Garonne, Toulouse Vernissage : Tempo temere – ou le temps, le mouvement aléatoire Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Vernissage : Tempo temere – ou le temps, le mouvement aléatoire Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge, 22 octobre 2021, Toulouse. Vernissage : Tempo temere – ou le temps, le mouvement aléatoire

Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge , le vendredi 22 octobre à 18:30

### Nathalie Carrié « Ma démarche artistique interroge trois notions (l’espace, le temps, le poids) et s’articule autour de trois matériaux (le textile, le papier, la céramique). Les matières textiles sont collectées, glanées. Monochrome, essentiellement noir. Faire avec le très peu, le presque rien, le fragment. Le hasard, le fil, la fibre, pour lier, assembler, réunir. Explorer le temps, l’instant, la répétition, l’éphémère. » **Médiations scolaires et adultes sur rendez-vous** Culture Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge 56 Allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-22T18:30:00 2021-10-22T20:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge Adresse 56 Allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge Toulouse