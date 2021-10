Vernissage: SUTURE – La classe Broomberg & Chanarin Vernissage: SUTURE – La classe Broomberg & Chanarin, 11 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le lundi 11 octobre 2021

de 18h à 21h

Du 11 novembre 2021 au 9 janvier 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 9h à 21h

gratuit

DU 11 NOVEMBRE 2021 AU 9 JANVIER 2022 Vernissage le jeudi 11 novembre à partir de 18h en présence des artistes A l’occasion du Salon International PARIS PHOTO et dans le cadre du programme La jeune photographie allemande, le Goethe-Institut Paris et la Deutsche Börse Photography Foundation présentent un projet d’exposition des 24 élèves de la classe Broombe

L’Histoire souvent est racontée à partir d’une perspective unilatérale qui se limite à une juxtaposition de conflits. La photographie servant depuis toujours à documenter des événements historiques, elle influe sur notre perception collective de la violence et de la destruction. Cette narration établie, les élèves de la classe de Broomberg & Chanarin de l’Université des beaux-arts de Hambourg (HFBK Hamburg) souhaitent résolument la contrecarrer. Dans l’exposition SUTURE, les artistes examinent le potentiel de liaison inhérent à la photographie. Celle-ci permet un regard vers l’avenir, riche en empathie et en changement. Les positions artistiques présentées englobent des tentatives de travail, aussi sensibles qu’implacables, sur des blessures personnelles tout comme sur des conflits sociaux. Ainsi, avec des approches artistiques les plus variées, les étudiant·e·s thématisent des plaies provenant des questions d’identité et d’origine et ils et elles questionnent les notions de progrès et de réflexion. Il y va également du médium photographique lui-même – ses limites, ses capacités et ses chances en tant que moyen d’expression dans un monde en changement. Une réflexion critique et une analyse détaillée du regard guidé par des dynamiques de pouvoir constituent le fil rouge de leurs travaux multiples. La photographie et l’art servent ici de porte-voix et de remède et de (points de) suture. C’est leur SUTURE.

L’entrée au vernissage est gratuite. Le pass sanitaire sera exigée.

Goethe-Institut Paris, 17 Avenue d’Iéna, 75116 Paris, France

Prix: Entrée libre

+33 1 44439230

info-paris@goethe.de

Expositions -> Photographie

Vernissage: SUTURE – La classe Broomberg & Chanarin 17 Avenue d’Iéna, Paris, France Paris 75016

9 : Iéna (234m) 6 : Boissière (317m) A: Charles de Gaule – Étoile



Contact :Goethe-Institut Paris 0144439230 info-paris@goethe.de https://www.goethe.de/ins/fr/fr/sta/par/ver.cfm 0144439230 info-paris@goethe.de

Expositions -> Photographie Étudiants;Ados;Expos;En famille;Enfants

Date complète :

2021-10-11T18:00:00+02:00_2021-10-11T21:00:00+02:00;2021-11-11T09:00:00+01:00_2021-11-11T21:00:00+01:00;2021-11-12T09:00:00+01:00_2021-11-12T21:00:00+01:00;2021-11-13T09:00:00+01:00_2021-11-13T21:00:00+01:00;2021-11-15T09:00:00+01:00_2021-11-15T21:00:00+01:00;2021-11-16T09:00:00+01:00_2021-11-16T21:00:00+01:00;2021-11-17T09:00:00+01:00_2021-11-17T21:00:00+01:00;2021-11-18T09:00:00+01:00_2021-11-18T21:00:00+01:00;2021-11-19T09:00:00+01:00_2021-11-19T21:00:00+01:00;2021-11-20T09:00:00+01:00_2021-11-20T21:00:00+01:00;2021-11-22T09:00:00+01:00_2021-11-22T21:00:00+01:00;2021-11-23T09:00:00+01:00_2021-11-23T21:00:00+01:00;2021-11-24T09:00:00+01:00_2021-11-24T21:00:00+01:00;2021-11-25T09:00:00+01:00_2021-11-25T21:00:00+01:00;2021-11-26T09:00:00+01:00_2021-11-26T21:00:00+01:00;2021-11-27T09:00:00+01:00_2021-11-27T21:00:00+01:00;2021-11-29T09:00:00+01:00_2021-11-29T21:00:00+01:00;2021-11-30T09:00:00+01:00_2021-11-30T21:00:00+01:00;2021-12-01T09:00:00+01:00_2021-12-01T21:00:00+01:00;2021-12-02T09:00:00+01:00_2021-12-02T21:00:00+01:00;2021-12-03T09:00:00+01:00_2021-12-03T21:00:00+01:00;2021-12-04T09:00:00+01:00_2021-12-04T21:00:00+01:00;2021-12-06T09:00:00+01:00_2021-12-06T21:00:00+01:00;2021-12-07T09:00:00+01:00_2021-12-07T21:00:00+01:00;2021-12-08T09:00:00+01:00_2021-12-08T21:00:00+01:00;2021-12-09T09:00:00+01:00_2021-12-09T21:00:00+01:00;2021-12-10T09:00:00+01:00_2021-12-10T21:00:00+01:00;2021-12-11T09:00:00+01:00_2021-12-11T21:00:00+01:00;2021-12-13T09:00:00+01:00_2021-12-13T21:00:00+01:00;2021-12-14T09:00:00+01:00_2021-12-14T21:00:00+01:00;2021-12-15T09:00:00+01:00_2021-12-15T21:00:00+01:00;2021-12-16T09:00:00+01:00_2021-12-16T21:00:00+01:00;2021-12-17T09:00:00+01:00_2021-12-17T21:00:00+01:00;2021-12-18T09:00:00+01:00_2021-12-18T21:00:00+01:00;2021-12-20T09:00:00+01:00_2021-12-20T21:00:00+01:00;2021-12-21T09:00:00+01:00_2021-12-21T21:00:00+01:00;2021-12-22T09:00:00+01:00_2021-12-22T21:00:00+01:00;2021-12-23T09:00:00+01:00_2021-12-23T21:00:00+01:00;2021-12-24T09:00:00+01:00_2021-12-24T21:00:00+01:00;2021-12-25T09:00:00+01:00_2021-12-25T21:00:00+01:00;2021-12-27T09:00:00+01:00_2021-12-27T21:00:00+01:00;2021-12-28T09:00:00+01:00_2021-12-28T21:00:00+01:00;2021-12-29T09:00:00+01:00_2021-12-29T21:00:00+01:00;2021-12-30T09:00:00+01:00_2021-12-30T21:00:00+01:00;2021-12-31T09:00:00+01:00_2021-12-31T21:00:00+01:00;2022-01-01T09:00:00+01:00_2022-01-01T21:00:00+01:00;2022-01-03T09:00:00+01:00_2022-01-03T21:00:00+01:00;2022-01-04T09:00:00+01:00_2022-01-04T21:00:00+01:00;2022-01-05T09:00:00+01:00_2022-01-05T21:00:00+01:00;2022-01-06T09:00:00+01:00_2022-01-06T21:00:00+01:00;2022-01-07T09:00:00+01:00_2022-01-07T21:00:00+01:00;2022-01-08T09:00:00+01:00_2022-01-08T21:00:00+01:00

(c) Julian Slagman