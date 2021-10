Toulouse Espace Job Haute-Garonne, Toulouse Vernissage : Sois belle et [….] Espace Job Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Espace Job, le jeudi 25 novembre à 18:30

Vernissage et performance —————————- #### Mallory Duhamel & Cie Lumière Crue Dans le cadre de la semaine des luttes contre les violences faites aux femmes, en partenariat avec la MJC Ponts-jumeaux Ce parcours photographique, couplé à des performances sur le thème du harcèlement, tente de questionner le harcèlement de rue. À travers une série de portraits ornés de lumière, l’artiste invite le spectateur à se plonger dans les yeux de ces femmes. Quitter la victimisation pour montrer la force de celles qui témoignent, voilà l’enjeu. ##### Performance: 11 décembre à 14h

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Culture Espace Job 105 Route de Blagnac, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

