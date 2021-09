Amilly Les Tanneries - Centre d'art contemporain,Amilly Amilly Vernissage saison #6 et expositions inaugurales Les Tanneries – Centre d’art contemporain,Amilly Amilly Catégorie d’évènement: Amilly

Vernissage saison #6 et expositions inaugurales Les Tanneries – Centre d’art contemporain,Amilly, 25 septembre 2021, Amilly. Vernissage saison #6 et expositions inaugurales

Les Tanneries – Centre d’art contemporain, Amilly, le samedi 25 septembre à 14:00

Nous sommes heureux de vous convier le samedi 25 septembre à 15h30, en ouverture de la sixième saison artistique des Tanneries intitulée ‘Draw Loom’, au vernissage des expositions de Martine Aballéa, Élodie Lesourd, Nikolaus Gansterer & Klaus Speidel ! 13h : départ navette gratuite depuis Paris (Place Denfert-Rochereau – 75014) 14h30 : ouverture des espaces d’exposition 15h15 : départ navette gratuite depuis la Gare de Montargis 15h30 : arrivées des navettes au centre d’art 15h30-16h30 : prises de paroles officielles 16h30-17h30 : conversation publique entre Martine Aballéa, Élodie Lesourd, Nikolaus Gansterer, Klaus Speidel et Éric Degoutte, Directeur et Responsable de la programmation 17h30-19h30 : cocktail dînatoire 19h45 : retours des navettes en direction de la Gare de Montargis et de

Voir https://www.lestanneries.fr/

Vernissage saison #6 et expositions inaugurales Les Tanneries – Centre d’art contemporain,Amilly 234 Rue des Ponts, Amilly Amilly

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T14:00:00 2021-09-25T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Amilly Autres Lieu Les Tanneries - Centre d'art contemporain,Amilly Adresse 234 Rue des Ponts, Amilly Ville Amilly lieuville Les Tanneries - Centre d'art contemporain,Amilly Amilly