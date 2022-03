VERNISSAGE Saint-Jean-de-Fos, 1 avril 2022, Saint-Jean-de-Fos.

VERNISSAGE Saint-Jean-de-Fos

2022-04-01 19:30:00 19:30:00 – 2022-04-01 20:30:00 20:30:00

Saint-Jean-de-Fos Hérault Saint-Jean-de-Fos

Venez découvrir l’univers des visages, en assistant au vernissage de l’exposition de l’artiste Laura Diou. Les adultes comme les enfants, vous êtes les bienvenus pour voyager le temps d’un instant à travers des corps, des couples et des visages.

Présentation de l’artiste :

Très influencée pendant ses cours d’histoire des arts au lycée par Matisse et ses visages fait presque en un trait, Laura a toujours peint en recherchant une liberté de trait que l’on trouve dans l’enfance.

Laura Diou T participe à un atelier chez Françoise Dalzon à Clermont l’Hérault depuis des années et avant ça a fait un court passage aux beaux-arts de Sète.

Certains sujets ressortent de son travail, un questionnement sur le temps, des corps, des couples et des visages, Laura en a fait une sélection à l’occasion de cette exposition au Diablotin du 1er avril au 3 avril 2022.

Par ailleurs depuis 3 ans avec son entourage Laura a créé l’association La verand’A à Gignac dans laquelle elle accompagne, avec d’autres animateurs, des ateliers pour adulte de créations plastiques et organise des expositions très fréquemment.

Les événements culturels se poursuivent dans la grande salle de l’Hostel le Diablotin, à Saint Jean de Fos, sous le regard de ses Zouaves…

Vendredi 1er avril 2022 à partir de 19h30, venez découvrir l’univers des visages, en assistant au vernissage de l’exposition de l’artiste Laura Diou.

hosteldiablotin@gmail.com +33 7 79 88 93 87

Venez découvrir l’univers des visages, en assistant au vernissage de l’exposition de l’artiste Laura Diou. Les adultes comme les enfants, vous êtes les bienvenus pour voyager le temps d’un instant à travers des corps, des couples et des visages.

Présentation de l’artiste :

Très influencée pendant ses cours d’histoire des arts au lycée par Matisse et ses visages fait presque en un trait, Laura a toujours peint en recherchant une liberté de trait que l’on trouve dans l’enfance.

Laura Diou T participe à un atelier chez Françoise Dalzon à Clermont l’Hérault depuis des années et avant ça a fait un court passage aux beaux-arts de Sète.

Certains sujets ressortent de son travail, un questionnement sur le temps, des corps, des couples et des visages, Laura en a fait une sélection à l’occasion de cette exposition au Diablotin du 1er avril au 3 avril 2022.

Par ailleurs depuis 3 ans avec son entourage Laura a créé l’association La verand’A à Gignac dans laquelle elle accompagne, avec d’autres animateurs, des ateliers pour adulte de créations plastiques et organise des expositions très fréquemment.

Saint-Jean-de-Fos

dernière mise à jour : 2022-03-17 par