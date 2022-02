Vernissage : RoskÖ | L’Autre Bar Cherbourg-en-Cotentin, 4 mars 2022, Cherbourg-en-Cotentin.

On prend les mêmes et on recommence : A quelques jours près, ça fera deux ans que RoskÖ remplissait les dernières pages de son carnet de dessins de Tokyo. Des promenades virtuelles sur Google Street View lui avaient permis de se balader dans presque tous les quartiers de la capitale nippone et d’y croquer bâtiments et scènes de vie. L’année dernière il les mettait en page pour sortir le premier livre de l’asso Boudiou Designs : Tokyo Street Views. Vous pourrez voir ça en vrai à partir du vendredi 4 mars lors d’une soirée de vernissage ambiancée par le crew de Cherbourg City Rockers. Vieux motard que jamais !

