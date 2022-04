Vernissage Rétrospective “Concours photos” en 2021 à la Médiathèque de Berrien. Berrien Berrien Catégories d’évènement: Berrien

Finistère

Vernissage Rétrospective “Concours photos” en 2021 à la Médiathèque de Berrien. Berrien, 7 mai 2022, Berrien. Vernissage Rétrospective “Concours photos” en 2021 à la Médiathèque de Berrien. Berrien

2022-05-07 11:30:00 – 2022-05-07

Berrien Finistère Berrien Le vernissage Rétrospective “Concours Photos” en 2021 aura lieu le 07 mai 2022 à 11h30, à la Médiathèque de Berrien. Vous pourrez acquérir une photo coup de coeur, moyennant un don de 15€, au profit de l’UNICEF pour l’Ukraine. Merci! medialud@hotmail.fr Le vernissage Rétrospective “Concours Photos” en 2021 aura lieu le 07 mai 2022 à 11h30, à la Médiathèque de Berrien. Vous pourrez acquérir une photo coup de coeur, moyennant un don de 15€, au profit de l’UNICEF pour l’Ukraine. Merci! Berrien

dernière mise à jour : 2022-04-26 par OT MONTS D’ARREE – YEUN ELEZ

Détails Catégories d’évènement: Berrien, Finistère Autres Lieu Berrien Adresse Ville Berrien lieuville Berrien Departement Finistère

Berrien Berrien Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/berrien/

Vernissage Rétrospective “Concours photos” en 2021 à la Médiathèque de Berrien. Berrien 2022-05-07 was last modified: by Vernissage Rétrospective “Concours photos” en 2021 à la Médiathèque de Berrien. Berrien Berrien 7 mai 2022 Berrien finistère

Berrien Finistère