Great Water Reflections ,16 nouveaux tableaux par l’artiste néerlandais Rens Lipsius Dans le cadre du « Programme sans Programme » Nouvelles de Rens Lipsius Studio / Ideal Artist House no. 2, Paris, où l’on fait avancer les choses… De nouveaux tableaux, Vernissage, 7 octobre 2021, 19h30-21h Ouvert en octobre les samedis et dimanches de 15h à 19h “Grands reflets d’eau” 16 panneaux sur ce sujet énigmatique, 122 x 200 cm / 122 x 180 cm, acrylique-huile sur lin. Rens Lipsius, né aux Pays-Bas, est un peintre travaillant avec d’autres médiums comme l’architecture, le cinéma, la photographie. Il a eu des studios dans différents endroits, Frise (NL), Amsterdam, New York, Paris et Zimbabwe. Dans cette nouvelle série de 16 peintures, il explore le thème des reflets de l’eau. Il y a travaillé pendant 3 ans. Une première série sur le même sujet avait déjà été réalisée dans son atelier new-yorkais mais ici dans son atelier parisien sur le canal Saint Martin, il développe à nouveau et de manière différente ce thème à travers une méthode de travail très gestuelle essayant « de comprendre le de nombreuses qualités visuelles différentes des reflets de l’eau ». Tous les panneaux mesurent 122 x 200 cm à l’exception de trois 122 x 180 cm. Technique mixte avec acrylique et peinture à l’huile sur toile de lin. (2019-2021). J’ai toujours fait des déclarations sur le marché de l’art. C’est devenu une partie intégrante de mes productions. Ma question était de savoir comment sortir l’art du monde de l’art clos – et en conséquence, le concept des Maisons d’Artistes Idéales est né, une œuvre d’art totale. J’ai donc décidé de ne pas montrer mon travail dans une galerie, et j’ai plutôt exploré d’autres façons d’exposer. J’ai toujours aimé accueillir les gens dans mon studio ; c’est le meilleur endroit pour voir l’œuvre, dans un espace sans définition. A New York, j’ai pris deux espaces adjacents : un où j’ai travaillé et un où j’ai exposé le travail et à Paris dans cet espace que j’ai conçu et rénové entièrement sur le canal Saint Martin, je fais de même. Expositions -> Art Contemporain Rens Lipsius Studio/Ideal Artist House no.2 159 Quai De Valmy Paris 75010

