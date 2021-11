Genève Maison internationale des associations Genève Vernissage “Quand les femmes ont dit Basta. Premières luttes contre le harcèlement sexuel au travail à Genève” Maison internationale des associations Genève Catégorie d’évènement: Genève

Maison internationale des associations, le jeudi 9 décembre à 18:15

La MIA invite Véronique Ducret et Anne-Marie Barone à l’occasion de la sortie de leur livre “Quand les femmes ont dit Basta. Premières luttes contre le harcèlement sexuel au travail à Genève”. En collaboration avec le collectif Grève féministe, la CGAS, le collectif contre le harcèlement sexuel et l’association Viol-Secours. Le certificat Covid sera demandé. Inscription sur [inscriptions@mia-ge.ch](mailto:inscriptions@mia-ge.ch)

Gratuit

la MIA invite Véronique Ducret et Anne-Marie Barone à l'occasion de la sortie de leur livre "Quand les femmes ont dit Basta. Premières luttes contre le harcèlement sexuel au travail à Genève"

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-09T18:15:00 2021-12-09T22:00:00

