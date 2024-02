Vernissage | Performance | Visite Exposition Entre deux rives de Thibault Laget-Ro Pont-l’Évêque, samedi 17 février 2024.

Vernissage | Performance | Visite Exposition Entre deux rives de Thibault Laget-Ro Pont-l’Évêque Calvados

L’exposition Entre Deux Rives, prenant place aux Dominicaines est la suite d’un long travail de réflexion commencé par Thibault Laget-Ro en 2011 le menant de la Méditerranée à l’Amérique du sud.

Ouverture de l’exposition

Le samedi 17 février à 14h30 Entrée exceptionnellement gratuite le 17 février

Performance par Thibault Laget-Ro Le samedi 17 février de 14H30 à 16H

Au cœur de l’exposition, Thibault Laget-Ro composera une toile en carte blanche. Une occasion unique de découvrir l’artiste dans son processus créatif, d’observer les gestes et techniques qui donnent vie aux œuvres.

Visite commentée de l’exposition par Thibault Laget-Ro Le samedi 17 février de 17H à 18H

Gratuit sur inscription au 02.31.64.89.33 ou par mail sur lesdominicaines@pontleveque.fr

Vernissage

Le samedi 17 février à 18h Les Dominicaines, espace culturel & artothèque

L’exposition propose une série de toiles dont deux de plus de 4 mètres de long et d’une sculpture invasive à mi-chemin entre le minéral et le végétal. Au premier regard, les œuvres de Thibault Laget-Ro sont empreintes d’une apparente légèreté et illustrent un univers utopique où le mouvement des corps et de la couleur nous font osciller entre rêve et réalité.

Partagée en trois espaces, l’exposition nous présente des corps en mouvement se déplaçant vers l’inconnu, des silhouettes sans visage qui s’animent pour dépeindre des scènes dont on devine le sens. L’artiste nous fait plonger dans un univers très coloré où les protagonistes se libèrent du sol pour prendre de la hauteur et se confondre avec la faune et la flore d’un ailleurs fantasmé. Dans ce monde inventé, il n’y a ni bon ni mauvais, mais une mise en lumière des craintes et des espoirs de celui qui observe.

La dernière partie de l’exposition, située au premier étage, explore les complexités de cette société où le regard de l’autre devient jugement ; où l’éphémère devient vérité ; où celui qui nous juge sera bientôt jugé…

L’exposition propose une série de toiles dont deux de plus de 4 mètres de long et d’une sculpture invasive à mi-chemin entre le minéral et le végétal. Au premier regard, les œuvres de Thibault Laget-Ro sont empreintes d’une apparente légèreté et illustrent un univers utopique où le mouvement des corps et de la couleur nous font osciller entre rêve et réalité.

Partagée en trois espaces, l’exposition nous présente des corps en mouvement se déplaçant vers l’inconnu, des silhouettes sans visage qui s’animent pour dépeindre des scènes dont on devine le sens. L’artiste nous fait plonger dans un univers très coloré où les protagonistes se libèrent du sol pour prendre de la hauteur et se confondre avec la faune et la flore d’un ailleurs fantasmé. Dans ce monde inventé, il n’y a ni bon ni mauvais, mais une mise en lumière des craintes et des espoirs de celui qui observe.

La dernière partie de l’exposition, située au premier étage, explore les complexités de cette société où le regard de l’autre devient jugement ; où l’éphémère devient vérité ; où celui qui nous juge sera bientôt jugé… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 14:30:00

fin : 2024-02-17 19:00:00

Rue Saint-Michel

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie lesdominicaines@pontleveque.fr

L’événement Vernissage | Performance | Visite Exposition Entre deux rives de Thibault Laget-Ro Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2024-02-01 par OT Terre d’Auge Tourisme