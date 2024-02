Vernissage pendant l’ouverture de Paréidolie La Saison du dessin. Place Patricia Tranchand Istres, samedi 31 août 2024.

La 10ème édition de Paréidolie La saison du dessin s’exportera au Polaris centre d’art avec l’exposition de Gilles Barbier

Depuis la terre jusqu’au ciel. Ce moment sera l’occasion de rencontrer et d’échanger avec l’artiste.

Sa pratique du dessin se déploie en entrelacs et rhizomes, explorant les

tissages entre langage et représentation ; profusion de mots et d’images,

plongées, résurgences, traversées… Dessin hors norme ! Essentiel à son

oeuvre, il en rythme les étapes, frictionne le réel, parcourt les techniques,

les points de vue, les approches, n’hésitant pas à puiser aux sources les

plus diverses. Histoire de l’art bien sûr, mais aussi imaginaire scientifique,

littérature, science-fiction, bande dessinée…

Une scénographie tout en éclats, où il nous est proposé d’accompagner

les jeux de regard de Gilles Barbier, sous forme d’un cabinet de dessins, de

carnets entiers, de pensée journalières, d’idées, de bribes, de noix de projet,

souvent thématiques, dans l’évocation des grandes séries qui jalonnent son

oeuvre singulière.

Exposition dans le cadre de Paréidolie La Saison du Dessin 2024. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-31 15:00:00

fin : 2024-11-03

Place Patricia Tranchand Forum des Carmes

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

