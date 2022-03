VERNISSAGE Paysages traversants-traversés Centre culturel Henri-Desbals Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

VERNISSAGE Paysages traversants-traversés Centre culturel Henri-Desbals, 18 mai 2022, Toulouse. VERNISSAGE Paysages traversants-traversés

Centre culturel Henri-Desbals, le mercredi 18 mai à 18:30

Exposition ———- **Du mer. 18 mai au ven. 24 juin** **Photographie, dessin, peinture et encre** **Hélène Mongin** _Montagnes & Vertes Vallées, Arborescences 2 Bleues, Sur le Pont et Les Imperceptibles_, sont des espaces que l’artiste a traversés, contemplés, aimés et reimaginés. Ces paysages photographiés, peints et dessinés brouillent les repères du spectateur tout en l’invitant à les explorer avec lenteur, telle une balade méditative hors de l’agitation du monde, et pourtant en son coeur. **En lien avec l’exposition** : « Qu’est-ce que tu fais pour l’apéro ?… Je vais voir une expo ! » **Visite commentée tout public** le mercredi 1er juin 2022 18h-19h, entrée libre

Entrée libre

Culture Centre culturel Henri-Desbals 128 Rue Henri Desbals, 31100 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-18T18:30:00 2022-05-18T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Centre culturel Henri-Desbals Adresse 128 Rue Henri Desbals, 31100 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Centre culturel Henri-Desbals Toulouse Departement Haute-Garonne

Centre culturel Henri-Desbals Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

VERNISSAGE Paysages traversants-traversés Centre culturel Henri-Desbals 2022-05-18 was last modified: by VERNISSAGE Paysages traversants-traversés Centre culturel Henri-Desbals Centre culturel Henri-Desbals 18 mai 2022 Centre culturel Henri-Desbals Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne