VERNISSAGE Paysage scénique Centre culturel Alban-Minville, 11 mai 2022, Toulouse.

VERNISSAGE Paysage scénique

Centre culturel Alban-Minville, le mercredi 11 mai à 18:30

Exposition ———- **Du mer. 11 mai au ven. 1er juil.** **Installation et cyanotypes** **Hugo Bel** Hugo Bel développe des installations in situ, composées de différents éléments. Ces éléments dialoguent entre eux et avec nous pour nous proposer histoires et scénarios… Présenter quelque chose de fin, de fragile, met le visiteur dans une position d’écoute et d’observation de son propre corps. Ces formes fragiles, tendues sont à l’image du monde qui les entoure et ces espaces scéniques sont à l’image de la vie. Ce sont des espaces en mouvement, dans lesquels des individus sont convoqués et leur danse inscrit notre place dans le monde.

Culture

Centre culturel Alban-Minville 1 Place Martin Luther King, 31100 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-11T18:30:00 2022-05-11T23:59:00