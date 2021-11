Toulouse Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge Haute-Garonne, Toulouse Vernissage : Paysage intime Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Vernissage ———- **Sandrine Ginisty** « Différents modes d’expression pour convoquer les variations de l’intime. Féminité, sentiment amoureux, courbes et évocations organiques jalonnent un travail foisonnant. Le dessin est minutieux, fourni, léger. La couleur, forte et fluide. La sculpture, organique et souple. La référence à la couture est constante, le motif est à l’affût de notre regard ». Et aussi … ———— Visite commentée tout public en présence de l’artiste, jeu. 10 fév. 18h-19h Stages arts plastiques avec Sandrine Ginisty : Enfants 6-11 ans « Paysages imaginaires », du lun. 21 au ven. 25 fév. 14h-17h Adultes « Encre – voyages intimes », sam. 12 fév. 10h-17h Renseignements et inscriptions 05 61 22 27 77

Entrée libre dans la limite des places disponibles

