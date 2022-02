Vernissage : Pascal Audin En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir Queaux Catégories d’évènement: Queaux

Vienne

Vernissage : Pascal Audin En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir, 12 mars 2022, Queaux. Vernissage : Pascal Audin

En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir, le samedi 12 mars à 18:00

Pascal Audin, artiste inclassable ——————————— L’artiste a récemment installé son atelier à Moussac-sur-Vienne, il a investi les locaux de l’ancienne école communale. Ici, nous sommes ravis ! Jusque-là, Pascal venait régulièrement exposer à Queaux (il était encore à la résidence d’artistes en 2018), désormais, nous sommes voisins ! Quoi de plus naturel alors que de lui confier une belle exposition monographique pour fêter l’arrivée du printemps ? Peintre, sculpteur, collectionneur, **Pascal Audin** récupère des objets en déchetterie : objets usagés, objets cabossés auxquels il donne une seconde vie. L’artiste est prolifique : _ » Je peins beaucoup, je n’arrête pas »_, dit-il. Cette frénésie artistique, cette boulimie de couleurs, s’expriment sur toiles, et sur des supports aussi variés que des frigos, des bouteilles de gaz, des totems… Les couleurs vives à l’acrylique dans un style qu’il qualifie d’art brut ou art singulier pourraient être sa marque de fabrique, avec des personnages imaginaires au style naïf. En cela, **Pascal Audin** puise dans ses inspirations, en l’occurrence Gaston Chaissac, on y décèle aussi des clins d’œil à Miro. L’homme, ex-tailleur de pierre, propose aussi un travail plus minutieux, des tracés méticuleux au crayon d’argent, technique qu’il développe depuis 2001. Son pinceau a aussi valeur de rédemption, son parcours de vie chaotique, Pascal Audin, le dilue dans la peinture et la couleur. ### Pour en savoir + sur Pascal Audin : Un documentaire de **Jean-Louis Dubois-Chabert** lui est consacré, **_De la couleur sur les plaies_** : Teaser – [[https://youtu.be/0YJym9n65tI](https://youtu.be/0YJym9n65tI)](https://youtu.be/0YJym9n65tI) Extrait : [[https://fb.watch/aHEG8COuPA/](https://fb.watch/aHEG8COuPA/)](https://fb.watch/aHEG8COuPA/) En 2008 et 2010, **Daniel Mermet**, dans son émission **_Là-Bas Si J’y Suis_** lui a consacré une série : Épisode 1 – [[http://media.la-bas.org/mp3/080626/080626.mp3](http://media.la-bas.org/mp3/080626/080626.mp3)](http://media.la-bas.org/mp3/080626/080626.mp3) Épisode 2 – [[http://media.la-bas.org/mp3/080627/080627.mp3](http://media.la-bas.org/mp3/080627/080627.mp3)](http://media.la-bas.org/mp3/080627/080627.mp3) Épisode 3 – [[http://media.la-bas.org/mp3/100415/100415.mp3](http://media.la-bas.org/mp3/100415/100415.mp3)](http://media.la-bas.org/mp3/100415/100415.mp3) Épisode 4 – [[http://media.la-bas.org/mp3/100416/100416.mp3](http://media.la-bas.org/mp3/100416/100416.mp3)](http://media.la-bas.org/mp3/100416/100416.mp3) Sa page Facebook : [[www.facebook.com/pascal.audin.52](www.facebook.com/pascal.audin.52)](www.facebook.com/pascal.audin.52)

Entrée libre

