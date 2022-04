VERNISSAGE PARIS CANAILLE – AMADOU GAYE La Bellevilloise, 5 mai 2022, Paris.

Le jeudi 05 mai 2022

de 18h00 à 20h00

. gratuit

Le vernissage de l’exposition photographique Paris Canaille d’Amadou Gaye à la Bellevilloise le jeudi 5 mai 2022.

« Paris Canaille »

Pour Amadou GAYE, Paris is a friendly town, sans ironie aucune. Son objectif trouve, sans chercher, des fragments de vie dans lesquels se reflètent des parcelles de bonheur, des instants d’amitié, de tendresse, de fraternité.

« Son œil se balade dans les quartiers, s’arrête aux terrasses des bistrots, s’attarde sur les amoureux, se pose sur les Parisiens en détente, et, comme il le dit lui-même, son noir et blanc devient multicouleurs. On devine une confiance immédiate et totale entre Amadou et ceux qu’il photographie, comme des retrouvailles entre des amis de longue date. Leur sourire est l’exacte réplique du sien, lorsqu’il prend son cliché. Ils nous confient un peu de leur histoire, on a envie d’en savoir plus, que se disent ces jeunes filles qui éclatent de rire ? » (Extrait de la préface de Josiane Balasko du livre « Paris la douce » d’Amadou Gaye)

———-

INFOS PRATIQUES :

La Bellevilloise, à la Halle aux Oliviers

19-21 rue Boyer, 75020 Paris

Possibilité de dîner sur place

L’exposition est ensuite visible du 6 mai au 30 juin :

Du jeudi au samedi : 18h30 – 1h

Dimanche : 11h30-16h

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

3 : Gambetta (Paris) (608m) 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)



Contact :

Illustration officielle événement