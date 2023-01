Vernissage Niamh McCann au Centre Culturel Irlandais Centre Culturel Irlandais, 2 février 2023, Paris.

Le jeudi 02 février 2023

de 18h30 à 20h00

. gratuit

Entrée libre

Restauration sur place assurée par le foodtruck Burger Boss

Durant cette soirée vous aurez l’occasion de découvrir le travail de l’artiste Niamh McCann et d’assister à un concert du chanteur traditionnel Iarla O Lionáird.

Sculptures, collages et vidéo se répondent dans cette nouvelle installation, Hairline Crack [a dialogue], qui fait référence au centenaire de la partition géographique et politique de l’île d’Irlande. Exploitant métaphoriquement les profonds filons des atrocités et du pillage colonialistes, l’artiste Niamh McCann y questionne les vestiges des structures de pouvoir dominantes et leur mise en scène soigneusement élaborée. En détournant les paysages, les histoires matérielles et la longue hégémonie des hommes sur les bêtes et les lieux, Niamh nous invite avec malice et poésie à reconsidérer les récits que nous pensons connaître.

Avant le début du vernissage, à 17h30, conversation avec l’artiste Niamh McCann (entrée libre, réservation conseillée – en anglais).

Exposition présentée en partenariat avec le Wilhelm-Hack-Museum (Ludwigshafen, Allemagne)

Au cours de la soirée, le chanteur Iarla O Lionáird interprétera quelques chansons traditionnelles.

Centre Culturel Irlandais 5 rue des irlandais 75005 Paris

Contact : https://www.centreculturelirlandais.com/en-ce-moment/expositions-evenements/vernissage-niamh-mccann https://www.facebook.com/ccirlandais

