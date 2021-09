Toulouse Centre culturel – Théâtre des Mazades Haute-Garonne, Toulouse Vernissage : murMurs, récit augmenté en espace public Centre culturel – Théâtre des Mazades Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

du samedi 11 septembre au lundi 11 octobre à Centre culturel – Théâtre des Mazades

### Dans le cadre de l’événement Respirez ! **Cie Holons, Cyrille Atlan & Aymeric Emeric** Munis de votre smartphone et d’un casque audio, au gré d’une balade, laissez-vous porter par les récits fantastiques encapsulés dans le dessin de chaque affiche pour découvrir un éventail de gens ordinaires qui vous racontent leur étonnante métamorphose. **Médiations, visites guidées et atelier d’écriture / Rencontre avec les artistes sam. 11 sept. – 18h30** **Restitution de l’atelier d’écriture mar. 12 oct. 18h30** **Renseignement et inscription :** [brigitte.dorlhiac@mairie-toulouse.fr](mailto:brigitte.dorlhiac@mairie-toulouse.fr) Culture Centre culturel – Théâtre des Mazades 10 Avenue des Mazades, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

