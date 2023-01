VERNISSAGE MUR#33 QUENTIN DMR Épinal Épinal Catégories d’Évènement: Épinal

Vosges

VERNISSAGE MUR#33 QUENTIN DMR Épinal, 10 mars 2023, Épinal . VERNISSAGE MUR#33 QUENTIN DMR 46B RUE SAINT MICHEL LA PLOMBERIE Épinal Vosges LA PLOMBERIE 46B RUE SAINT MICHEL

2023-03-10 18:00:00 18:00:00 – 2023-03-10 20:00:00 20:00:00

LA PLOMBERIE 46B RUE SAINT MICHEL

Épinal

Vosges Quentin DMR est né au Havre en 1988.

Il se définit comme « un photographe plasticien ».

Il expérimente, détourne, réoriente le regard. Il interroge la place du photographique pour nous restituer ce qu’il nomme une déconstruction de l’image. Il ne s’agit en effet ni de détruire la représentation, ni de s’accommoder de ses stéréotypes. Il est question de « refaire l’image », de procéder à un morcellement du fond et de la forme.

Le but de ses expérimentations est de pousser le spectateur à participer activement à la recomposition de l’image car le véritable rôle de ces coupures est d’interroger le langage de l’image.

Une rencontre immersive et philosophique entre la trace d’un réel et le sens que l’on veut bien lui apporter. +33 6 18 04 75 64 http://www.lemurepinal.fr/ Source : boulevarddesartistes.com

LA PLOMBERIE 46B RUE SAINT MICHEL Épinal

dernière mise à jour : 2023-01-07 par

Détails Catégories d’Évènement: Épinal, Vosges Autres Lieu Épinal Adresse Épinal Vosges LA PLOMBERIE 46B RUE SAINT MICHEL Ville Épinal lieuville LA PLOMBERIE 46B RUE SAINT MICHEL Épinal Departement Vosges

Épinal Épinal Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/epinal/

VERNISSAGE MUR#33 QUENTIN DMR Épinal 2023-03-10 was last modified: by VERNISSAGE MUR#33 QUENTIN DMR Épinal Épinal 10 mars 2023 46B RUE SAINT MICHEL LA PLOMBERIE Épinal Vosges Épinal Vosges

Épinal Vosges