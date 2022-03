VERNISSAGE Mongolie, les aigliers de l’Altäi Centre d’animation Lalande Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

VERNISSAGE Mongolie, les aigliers de l’Altäi Centre d’animation Lalande, 12 mai 2022, Toulouse. VERNISSAGE Mongolie, les aigliers de l’Altäi

Centre d’animation Lalande, le jeudi 12 mai à 19:00

Vernissage ———- **Jean-Louis Ricros** **Dans le cadre du mai photographique** **Exposition du lundi 2 au mardi 31 mai 2022** Né en juin 2000 de la rencontre de quelques passionnés de photo, IBO (Image en Banlieue-Ouest) a depuis largement dépassé le périmètre géographique du début et présente des expositions dans une trentaine de communes dont Toulouse, dans des lieux aussi bien conventionnels que surprenants. IBO est devenu au fil des ans un lieu de rencontre et d’échange pour photographes et amateurs de culture visuelle. Culture Centre d’animation Lalande 239 Avenue de Fronton, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-12T19:00:00 2022-05-12T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Centre d’animation Lalande Adresse 239 Avenue de Fronton, 31200 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Centre d’animation Lalande Toulouse Departement Haute-Garonne

Centre d’animation Lalande Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

VERNISSAGE Mongolie, les aigliers de l’Altäi Centre d’animation Lalande 2022-05-12 was last modified: by VERNISSAGE Mongolie, les aigliers de l’Altäi Centre d’animation Lalande Centre d’animation Lalande 12 mai 2022 Centre d’animation Lalande Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne