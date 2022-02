Vernissage Médiathèque Louis Aragon Martigues Catégorie d’évènement: Martigues

Vernissage Médiathèque Louis Aragon, 12 mars 2022, Martigues. Vernissage

Médiathèque Louis Aragon, le samedi 12 mars à 18:00

Concert-lectures-performance poétiques et transes-sensationnelles avec Hélène Pereira . Hélène Pereira se forme auprès de Christine Hartley (élève de Claudio Arrau) qui lui enseigne pendant plusieurs années l’art de jouer avec « tout son corps ». Elle se perfectionne ensuite avec Bernard Ringeissen au Conservatoire de Rueil-Malmaison (Prix d’excellence en piano et nombreux premiers prix de musique de chambre). Diplômée de la Sorbonne (Master « musique-langues-littérature »), elle accompagne alors régulièrement des récitals lyriques au Studio Théâtre de la Comédie Française, mais également les Master-Classes de Rachel Yakar, François Le Roux, Christa Ludwig… Elle a édité plusieurs albums de musique contemporaine. Passionnée par le mélange des arts et leur interaction, elle collabore sur de nombreux projets avec danseurs, photographes, peintres, marionnettistes, écrivains, plasticiens, etc. Pianiste de l’Ensemble Yin, dédié à la musique de création, elle forme également le Duo Cantiène (piano à 4 mains) et enseigne au Conservatoire de Martigues. Vernissage de l’exposition « Dans ma bibliothèque » de Jean-Luc Parant. Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais, 13500 Martigues Martigues

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T18:00:00 2022-03-12T19:00:00

