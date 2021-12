Toulouse Centre culturel – Théâtre des Mazades Haute-Garonne, Toulouse Vernissage : Lignes de crêtes Centre culturel – Théâtre des Mazades Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Vernissage : Lignes de crêtes Centre culturel – Théâtre des Mazades, 17 février 2022, Toulouse. Vernissage : Lignes de crêtes

le jeudi 17 février 2022 à 18:30

Exposition ———- **Arno Brignon** Deux territoires aux antipodes pour une même question : que restet-il de notre lien à la nature ? Arpenter les plaines de la petite Beauce ou monter aux estives Pyrénéennes ; partout la main de l’Homme a redessiné le paysage, dans son désir contradictoire d’exploitation et de préservation. Reste, à l’heure où le réel prend la forme d’une dystopie, dans la contemplation du monde sauvage, le merveilleux comme source d’espoir.

Entrée libre dans la limitedes places disponibles

Centre culturel – Théâtre des Mazades
10 Avenue des Mazades, 31200 Toulouse, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-17T18:30:00 2022-02-17T22:59:00

