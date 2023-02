Vernissage – L’été à la maison des arts de Cajarc Maison des Arts Georges et Claude Pompidou, 17 juin 2023, Cajarc Cajarc.

Vernissage – L’été à la maison des arts de Cajarc

134, avenue Germain Canet Maison des Arts Georges et Claude Pompidou Cajarc Lot Maison des Arts Georges et Claude Pompidou 134, avenue Germain Canet

2023-06-17 18:00:00 18:00:00 – 2023-06-17

Maison des Arts Georges et Claude Pompidou 134, avenue Germain Canet

Cajarc

Lot

Cajarc

Retrouvez-nous pour le vernissage des deux expositions de l’été !

Exposition Edi Dubien – Les Métamorphoses – Maison des arts George et Claude Pompidou

Edi Dubien cultive une relation intime avec le monde vivant. Artiste autodidacte, il dessine, peint, sculpte et moule des figures au statut changeant, métaphores liées à l’identité, au corps et à la violence d’un monde normalisant.

Dans ses œuvres, humains – enfants et jeunes hommes -, animaux et végétaux développent des relations d’échange, de symbiose et de métamorphose. L’humanité qui s’illustre dans ces images ne domine pas la nature, elle s’y fond.

Tout comme Edi Dubien, qui trouve plus jeune un salutaire réconfort au cœur de la nature et de ses habitants, face à la rudesse de la vie, un corps inadéquat, une identité à reconstruire. Sur le papier, sur la toile, dans la résine ou la céramique, l’enfant, l’ours, le renard, le chevreuil, l’oiseau, le lapin, l’arbre se regardent, se soutiennent, fusionnent :

ensemble, ils se présentent dans toute leur fragilité face à un monde rationnalisé et matérialiste.

Exposition Corentin Canesson – L’amour Fou- Maison Daura à Saint-Cirq-Lapopie

En 2023, Corentin Canesson prend ses quartiers d’été aux Maisons Daura à Saint-Cirq-Lapopie.

Peintre hyper-productif, ses images se nourrissent de sa conversation ininterrompue avec l’histoire de la peinture qui les a précédées, références qu’il convoque avec admiration mais sans respect excessif dans des compositions à l’énergie vibrante, saturées de coups de pinceaux vifs et expressifs. Sur la toile, alternent figuration et abstraction, lettrage, paysage et portrait, dans de savantes combinaisons de couleur. Également musicien, il se produit avec le groupe TNHCH, composé d’artistes ami·e·s

reservation@magcp.fr +33 5 65 40 78 19

Edi Dubien, « Sans titre », 2020, aquarelle et crayon sur papier, 50x65cm

Maison des Arts Georges et Claude Pompidou 134, avenue Germain Canet Cajarc

dernière mise à jour : 2023-02-24 par